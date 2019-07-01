Первая серия "Сватов-6": где смотреть онлайн

В понедельник, 1 июля, на украинском телеканале 1+1 стартует показ шестого сезона скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино").

Первая серия будет показана в 20:45 по киевскому времени. Эпизоды будут выходить ежедневно в эфире телеканала. OBOZREVATEL предлагает узнать, где смотреть онлайн 1 серию "Сватов" (видео смотрите в конце новости).

Шестой сезон сериала "Сваты", помимо эфиров телеканала будет также доступен на официальном сайте 1+1, а также на канале в YouTube.

Сериал "Сваты" 1+1

"Сваты" – известный юмористический сериал телеканала 1+1, его главными героями являются 2 семьи: Будько и Ковалевы. Они кардинально разные: чета Будько – сельские провинциалы, Ковалевы – городские интеллигенты. Судьба сводит их вместе, когда их дети, которые поженились без их согласия, оставляют им на попечение дочку Женю. Каждая семья, конечно же, борется за ее внимание, желая приобщить к своему пониманию мира. А оно у семей заметно отличается.

О чем будет первая серия шестого сезона "Сватов"

Сюжет шестого сезона сериала "Сваты" построен на событиях спустя 8 лет после знакомства семей Будько и Ковалевых. За этот период в жизни сватов многое изменилось. Внучка Женя выросла и перестала быть готом – теперь ее интересуют парни. Но почему-то они почти не обращают на Женю внимания, из-за чего она плачет в подушку по ночам.

В самом начале сезона Иван Будько (персонаж скандального актера Федора Добронравова) решает заняться цветочным бизнесом. При этом в свою авантюру он втягивает всех своих родственников.

Смотреть "Сваты" 1 серия онлайн:

"Сваты": смотреть все серии онлайн:

Напомним, 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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