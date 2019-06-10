"Папа купит проект?" В сети поспорили из-за дочки Кошевого на "Голос. Діти"

В вокальном проекте "Голос. Діти-5" приняла участие Варвара Кошевая – д очка звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого. Выступление 11-летней девочки на шоу спровоцировало горячие споры в сети.

Так, 11-летняя Варвара Кошевая стала звездой третьего эфира пятого сезона проекта с песней Кристины Агилеры Fall In Line и сумела развернуть к себе всех судей. Пользователи сети, в свою очередь, под видео с номером Вари на YouTube предположили, что ее знаменитый отец "купит" проект и тогда соревнование будет нечестным (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Варвара Кошевая 1+1

Другие же зрители провели параллель с российский "Голосом", где победу одержала дочка известной певицы Алсу Микелла Абрамова и это спровоцировало скандал, так как знаменитые родители девочки "купили голоса" для нее в финале.

Нашлись и те, кто расхвалил девочку за ее талант и отменное пение, указав хейтерам, что не нужно искать подвохи там, где их нет.

"Этот год будет чем-то уникальным. Тренерам пора собирать манатки и сваливать, иначе будет заруба нешуточная и все закончится большим скандалом", – предположили пользователи.

"Бред! Зачем идти во второй раз? Надеюсь, не будет как с Микеллой. Ее папа тоже купит проект?" – возмутились другие.

"Люди, чего вы такие злые? Если отец известный, так что, на девочку клеймо сразу? А ничего, что она круто выступает?" – вступились за Варвару фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Варвара Кошевая уже была участницей проекта "Голос. Діти" в третьем сезоне, где сумела дойти до этапа "Бои". Спустя 2,5 года девочка вернулась на шоу, где произвела фурор в зале. Подробнее о том, как выступила Варвара и о других выступлениях в ходе третьего эфира детского "Голоса" читайте по этой ссылке.

Также напомним, пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти" стартовал в Украине 26 мая. О том, как прошел первый выпуск, вы можете почитать здесь. Подробности второго выпуска от 2 июня читайте по ссылке.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.