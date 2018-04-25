Открыла сезон: Катя Осадчая похвасталась фото в купальнике

Украинская телеведущая Катя Осадчая открыла купальный сезон.

Знаменитость побывала в Барселоне, откуда опубликовала "мокрую" фотографию в купальнике. Снимок размещен в Instagram-аккаунте Осадчей.

"24 апреля, заплыв - done", - подписала телеведущая кадр.

Поклонники пришли в восторг от летнего кадра Осадчей и рассыпались в комплиментах по поводу ее внешнего вида.

"Очаровательная", "Катюша, вы красотка", "Смотрю ваши последние фотографии и вы прямо изнутри светитесь. Счастье вам так к лицу", - пишут восторженные подписчики телеведущей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Катя Осадчая поразила поклонников роскошным нарядом на "Голосі країни-8".