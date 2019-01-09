Опубликован посмертный трек вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

Гитарист американской метал-группы Lamb Of God Марк Мортон презентовал в сети второй трек Cross Off из своего дебютного альбома Anesthetic, которую записал с волкалистом Linkin Park Честером Беннингтоном всего за несколько месяцев до его смерти.

В композиции Честер Беннингтон полностью исполнил вокальную партию. Трек был опубликован на YouTube-канале MarkMortonVEVO 8 января, где уже успел собрать без малого 200 тыс. прослушиваний (трек слушайте ниже).

Честер Беннигтон и Марк Мортон Фото: loudersound.com

Как рассказал музыкант порталу Guitarworld, песню Cross Off с Беннингтоном они записали в апреле 2017 года, то есть всего за несколько месяцев до суицида вокалиста Linkin Park.

"Нам обоим очень понравился трек с самого начала, и все, кто работал над ним, вкладывали много энергии и эмоций. Вы действительно можете услышать это в треке и абсолютно в исполнении Честера", - прокомментировал Мортон.

Фото: pikabu.ru

Релиз пластинки Anesthetic музыкант запланировал на 1 марта 2019-го.

Напомним, солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. На момент смерти музыканту был 41 год. В середине декабря также 2017-го Linkin Park выпустили новый альбом One More Light Live, который посвятили ушедшему коллеге и другу.

Смотрите также на OBOZREVATEL видео последнего концерта Linkin Park с участием Честера Беннингтона в Украине. В июне 2012 года группа посетила Одессу в рамках фестиваля "Просто Рок", на котором отыграла полуторачасовую программу.