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Очередная звезда "Дома-2" найдена мертвой: названа причина

3.2тЧитать новость на украинском

20-летняя участница скандального телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова была найдена мертвой в чужом доме.

По официальной версии девушка покончила с собой. Ее тело обнаружили в ванной, где также на полу валялось множество пустых блистеров из-под таблеток, пишет StarHit.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова внезапно скончалась в среду, 4 июля в Москве. О смерти девушки, снимавшейся в скандальном реалити-шоу, рассказала ее старшая сестра Василиса.

"Ребят, Полина умерла. Помогите! 20 лет, зайка моя", - написала девушка в социальной сети, добавив, что никак не может поверить в случившееся.

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Известно, что 20 лет Полине исполнилось совсем недавно - 1 июля. По словам старшей сестры, тело экс-участницы "Дома-2" нашли в ванной в чужой квартире. Василиса призналась, что не знакома с человеком, с которым проводила время Лобанова. Она отметила, что Полина уже некоторое время жила одна, пытаясь быть самостоятельной.

"У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили", - поделилась старшая сестра умершей.

Пока не установлена точная причина смерти бывшей участницы известной телестройки. По последним данным, девушка могла скончаться из-за передозировки наркотиков. Такую версию озвучил коллега Полины по "Дому-2" Дмитрий Тальбов, с которым на проекте у девушки были недолгие романтические отношения. Молодой человек уточнил, что Лобанова провела ночь накануне смерти в ночном клубе, а потом ее отвез к себе домой некий парень. Утром именно он вызвал "скорую" и полицию, обнаружив, что спутница умерла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла еще одна участница "Дома-2" Анастасия Тарасюк, которую нашли мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве. Девушка выпала из окна квартиры на 19 этаже в пятницу, 22 июня.

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