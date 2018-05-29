"Очень сладкий период": победительница "Холостяка-8" рассказала о свадьбе

Победительница романтического реалити "Холостяк-8" Иванка Гончарук рассказала о свадьбе своей мечты.

По словам девушки, больше всего невесты удовольствия получают от подготовки к долгожданному событию. О том, какой будет ее свадьба, Иванка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Статус невесты - это очень сладкий период. День свадьбы проходит всегда очень быстро и больше всего ты получаешь удовольствия от подготовки... Я всегда мечтала о тихой, спокойной и маленькой свадьбе. Не надо забывать, что в первую очередь этот день только ваш и мир крутится вокруг вашей любви!" - пишет Иванка.

Также победительница "Холостяка" рассказала о том, как сложно невесты переживают предсвадебные моменты.

"Каждая девочка, находясь в состоянии "скоро замуж" нервничает не на шутку! Мы взваливаем на себя все, что только можно... И забываем о том, что это не тот день, когда нужно паниковать! Каждая девушка должна насладиться и получить максимум удовольствия от происходящего..." - считает Иванка.

Пользователи сети принялись ломать голову, свидетельствуют ли ее посты о скором замужестве. Некоторые предположили, что Иванка собралась соединить себя узами брака с главным героем шоу "Холостяк" певцом Рожденом Ануси, а некоторые считают, что они разошлись сразу после окончания проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее финалистка романтического реалити "Холостяк-8" Галя Присташ резко высказалась о Рождене Ануси.