"Очень сладкий период": победительница "Холостяка-8" рассказала о свадьбе

Победительница романтического реалити "Холостяк-8" Иванка Гончарук рассказала о свадьбе своей мечты.
По словам девушки, больше всего невесты удовольствия получают от подготовки к долгожданному событию. О том, какой будет ее свадьба, Иванка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
"Статус невесты - это очень сладкий период. День свадьбы проходит всегда очень быстро и больше всего ты получаешь удовольствия от подготовки... Я всегда мечтала о тихой, спокойной и маленькой свадьбе. Не надо забывать, что в первую очередь этот день только ваш и мир крутится вокруг вашей любви!" - пишет Иванка.
🌷Статус невесты, это очень сладкий период. День свадьбы проходит всегда очень быстро и больше всего ты получаешь удовольствия от подготовки ... Я всегда мечтала о тихой, спокойной и маленькой свадьбе. Не надо забывать, что в первую очередь этот день только ваш и мир крутиться вокруг вашей любви !!!! А как вы видите свою идеальную свадьбу? Может кто-то уже замужем и мог бы поделиться своими мыслями ? Как стоит, может быть, как надо ? 🌷Отдельное спасибо всем, кто подготовил такую прекрасную съемку... этот день был прекрасен, я даже на минуточку представила себя в качестве невесты !!!! Спасибо за прекрасные фото @syushkov , за невероятный макияж и прическу (ты моя фея💋) @daria_artemieva , за такую глубокую идею, за прекрасные образы @nata_dreamer , за прекрасную организацию @valerie_filon и конечно же журналу Viva за такую возможность @viva_ukraine_magazine
Также победительница "Холостяка" рассказала о том, как сложно невесты переживают предсвадебные моменты.
"Каждая девочка, находясь в состоянии "скоро замуж" нервничает не на шутку! Мы взваливаем на себя все, что только можно... И забываем о том, что это не тот день, когда нужно паниковать! Каждая девушка должна насладиться и получить максимум удовольствия от происходящего..." - считает Иванка.
Хочу это, нет это, думаю будет так, а теперь по-другому... Стоп, меняем все !!!! Невесты, вам это знакомо ? Каждая девочка, находясь в состоянии "скоро замуж" нервничает не на шутку !!! Мы взваливаем на себя все, что только можно... И забываем о том, что это не тот день, когда нужно паниковать !!! Каждая девушка должна насладится и получить максимум удовольствия от происходящего... Не знаю как вы, но я все предпочитаю отдать в руки профессионалов !!! Они так точно знают как этот день сделать незабываемым !!! Поэтому, обращаться советую только к таким! Несколько дней назад познакомилась з девочками, настоящими профи своего дела. За чашечкой кофе получилась замечательная беседа. Быстрее переходи по ссылке в сторис и читай о самых интересных моментах проекта. А также обращайся к @stilnaya_svadba_kiev 😉👍🏻Они помогут избавится от забот в самый важный день для вас с любимым! #холостяк2018 #холостякстб #учасницахолостяк8 #bachelor #видеообращение #стб #stb #холостяк8 #жизнь #девушки
Пользователи сети принялись ломать голову, свидетельствуют ли ее посты о скором замужестве. Некоторые предположили, что Иванка собралась соединить себя узами брака с главным героем шоу "Холостяк" певцом Рожденом Ануси, а некоторые считают, что они разошлись сразу после окончания проекта.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее финалистка романтического реалити "Холостяк-8" Галя Присташ резко высказалась о Рождене Ануси.
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