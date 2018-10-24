''Нельзя изменить'': Матильда отреагировала на свадьбу Шнурова

Бывшая супруга солиста российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова - Матильда прокомментировала свадьбу экс-возлюбленного.

Ответ бывшему мужу женщина также написала в стихах, процитировав поэзию Андрея Дементьева, под своей черно-белой фотографией в Instagram.

Стоит также отметить, что Матильда до сих пор не поменяла фамилию в соцсети на девичью и, в отличии от Сергея, не удалила их совместные фото.

"Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.

Иль о том, что случиться не может уже.

Лишь бы озеро вашей души не мутилось

Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.

Если даже за все вам — усмешка в ответ.

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...

Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —

Поздно начали вы или рано ушли.

Кто-то пусть гениально играет на флейте.

Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.

Пусть другой гениально играет на флейте,

Но еще гениальнее слушали вы", - пописала кадр Матильда.

Поклонники поддержали ее теплыми словами и комплиментами в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сергей Шнуров заинтриговал поклонников новым стихотворением. В нем он заявил, что "уже не холостой".