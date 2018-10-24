''Нельзя изменить'': Матильда отреагировала на свадьбу Шнурова

Бывшая супруга солиста российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова - Матильда прокомментировала свадьбу экс-возлюбленного.
Ответ бывшему мужу женщина также написала в стихах, процитировав поэзию Андрея Дементьева, под своей черно-белой фотографией в Instagram.
Стоит также отметить, что Матильда до сих пор не поменяла фамилию в соцсети на девичью и, в отличии от Сергея, не удалила их совместные фото.
"Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы", - пописала кадр Матильда.
Поклонники поддержали ее теплыми словами и комплиментами в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сергей Шнуров заинтриговал поклонников новым стихотворением. В нем он заявил, что "уже не холостой".