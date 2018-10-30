Названа самая богатая знаменитость Британии

Британская певица Адель возглавила рейтинг журнала Heat Magazine, который составил перечень самых богатых британских знаменитостей возрастом 30 лет и моложе.

Согласно источнику, годовая прибыль 30-летней артистки оценивается в 15 милилонов фунтов стерлингов, а общее состояние - в 147.5 миллионов.

Адель Фото: yasmina.com

Второе место в рейтинге досталось 27-летнему хитмейкеру Эду Ширану, певец может похвастаться состоянием в 94 миллиона фунтов стерлингов. Третью строчку в этом списке занял 29-летний актер Дэниэл Рэдклифф, успех в сфере киноиндустрии принес знаменитости 87 миллионов фунтов стерлингов.

В список журнала также вошли такие знаменитости как актриса Эмма Уотсон (28 лет, £55 миллионов, 5 место), певцы Луи Томлинсон (26 лет, £44 миллиона, 8 место), Зейн Малик (25 лет, £37 миллионов, 10 место) и другие.

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