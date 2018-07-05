"Назло Волочковой?" Экс-"ВИА Гра" разочаровала поклонников откровенным фото

Скандальная украинская певица, экс-участница культового поп-коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила фанов очередным откровенным фото.

Анна продемонстрировала снимок, на котором изображена вместе со своими двумя подругами в откровенных позах. Противоречивую фографию Седокова разместила в своем Instagram-аккаунте.

Девушки развернулись спиной к фотографу и продемонстрировали свои полуоголенные "пятые точки".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 4 Июл 2018 в 1:34 PDT

"А они говорят, что женской дружбы не бывает", - подписала пикантный снимок Седокова.

Ее поклонники довольно резко отреагировали на такую откровенность, подметив, что Анне стоит позаботиться о решении проблем в семье, а не фотографироваться в таком виде.

"Умом не блещет!" - жестко осудили Анну фанаты.

"Назло Волочковой!" - намекнули Седоковой на ее сходство со скандально балериной, которая также часто любит эпатировать публику своими откровенными выходками.

"Лучше бы к дочке поехала, мать-кукушка", - подчеркнули многие фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Анна Седокова бросила вызов цензуре откровенным видео.