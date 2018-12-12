МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Мы все равно будем братьями'': Охлобыстин сделал скандальное заявление о ситуации в Украине

4.6тЧитать материал на украинском

Российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира", красноречиво высказался о ситуации в Украине, заявив, что украинцы и русские – навсегда останутся братьями.

При этом скандальный артист добавил, что Украина, как государство, никогда не погибнет – страна просто переживает глобальные изменения. Об этом Охлобыстин рассказал в интервью изданию Дни.Ру.

"Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу", – высказался актер.

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

Собеседник

Также он добавил, что так называемое "примирение" произойдет нескоро, так как для этого должны смениться несколько поколений.

Новости
Вслед за Британией: фанат ''Л/ДНР'' Охлобыстин получил ''пощечину'' от Microsoft

"Несколько поколений могут, конечно, вырастит с лозунгом "м*скаляку на гiляку". Но, пройдет время, этот морок развеется", – подытожил Иван.

Напомним, также в интервью для российского издания Охлобыстин рассказал о том, что думает о запрете въезда в некоторые страны, отметив, что относится к ситуации "брезгливо". Кроме того, он высказался о Донецке и Луганске, пояснив, зачем получил паспорт "ДНР".

"Я видел отчаяние людей, которые живут в подвалах, в школу и на работу ходят под пулями. И все это длится дольше, чем Вторая мировая война. Вот и захотел им как-то помочь, поддержать своего друга Александра Захарченко. Поехал туда и попросил меня сделать гражданином "Донецкой Народной Республики", – заявил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Охлобыстин также отметил, что является фанатом советских диктаторов Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также российского президента Владимира Путина. В ходе презентации своей новой книги "Запах фиалки", ранее высмеянной пользователями сети, артист продемонстрировал мобильный телефон, на чехле которого изображен Сталин, а на экранной заставке – Ленин. Путин же, по словам актера, всегда "у него в сердце".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персона
Иван Охлобыстин
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
79
29
Смешно
5
Интересно
4
Печально
22
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Рашистский биомусор.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
захараст вор, мгб днр доказало , а ванька видать подельник ихний ! ?!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Козачок Юрий
Козачок Юрий
он может и биомасса а мы УКРАИНСКИЙ народ а убийцы никогда не станут братьями
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги