''Мы все равно будем братьями'': Охлобыстин сделал скандальное заявление о ситуации в Украине

Российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира", красноречиво высказался о ситуации в Украине, заявив, что украинцы и русские – навсегда останутся братьями.

При этом скандальный артист добавил, что Украина, как государство, никогда не погибнет – страна просто переживает глобальные изменения. Об этом Охлобыстин рассказал в интервью изданию Дни.Ру.

"Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу", – высказался актер.

Иван Охлобыстин Собеседник

Также он добавил, что так называемое "примирение" произойдет нескоро, так как для этого должны смениться несколько поколений.

"Несколько поколений могут, конечно, вырастит с лозунгом "м*скаляку на гiляку". Но, пройдет время, этот морок развеется", – подытожил Иван.

Напомним, также в интервью для российского издания Охлобыстин рассказал о том, что думает о запрете въезда в некоторые страны, отметив, что относится к ситуации "брезгливо". Кроме того, он высказался о Донецке и Луганске, пояснив, зачем получил паспорт "ДНР".

"Я видел отчаяние людей, которые живут в подвалах, в школу и на работу ходят под пулями. И все это длится дольше, чем Вторая мировая война. Вот и захотел им как-то помочь, поддержать своего друга Александра Захарченко. Поехал туда и попросил меня сделать гражданином "Донецкой Народной Республики", – заявил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Охлобыстин также отметил, что является фанатом советских диктаторов Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также российского президента Владимира Путина. В ходе презентации своей новой книги "Запах фиалки", ранее высмеянной пользователями сети, артист продемонстрировал мобильный телефон, на чехле которого изображен Сталин, а на экранной заставке – Ленин. Путин же, по словам актера, всегда "у него в сердце".

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