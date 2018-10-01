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''Мы должны'': ''Интер'' извинился за украинский язык в эфире

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Украинский телеканал "Интер" опубликовал в сети короткое видео, в котором с прискорбием сообщил своим зрителям о необходимости ввести в суточный эфир 75% украиноязычного контента.

В ролике, который появился на официальной Facebook-странице канала, авторы перечислили программы, которые будут переведены на украинский и поблагодарили аудиторию за понимание.

"Мы обязаны обеспечить 75% эфира с 07:00 до 22:00 программами и фильмами исключительно на украинском языке. В связи с этим мы должны перевести проекты "Вещдок", "Касается каждого" и "Жди меня. Украина" на украинский язык. В вечерних сериалах, советских фильмах, программах "Круче всех", "Орел и Решка", "Готовим вместе" и в специальных проектах мы сохраняем русский язык. Спасибо за понимание", - сообщил голос за кадром.

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Ролик собрал в соцсети более 19 тыс. просмотров, в комментариях отозвались приверженцы политики канала, назвавшие введение украинского языка "маразмом", "неуважением к другим национальностям" и "ущемлением прав".

''Мы должны'': ''Интер'' извинился за украинский язык в эфире
''Мы должны'': ''Интер'' извинился за украинский язык в эфире

Решение перевести большую часть эфира на украинский канал обосновал законом №2054-VII, который обяжет Интер выполнять норму уже с 13 октября 2018 года.

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Место
Украина
Объекты
видеосоцсетиFacebookукраинский языктелеканал Интер
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Xristen Aleks
Xristen Aleks
Нужно сделать перепись населения и ппи этом выяснить % рускоязыьх и исходя из этого делать тот или иной контент.
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1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
пропал канал
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Утискають утирків
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