''Мы должны'': ''Интер'' извинился за украинский язык в эфире

Украинский телеканал "Интер" опубликовал в сети короткое видео, в котором с прискорбием сообщил своим зрителям о необходимости ввести в суточный эфир 75% украиноязычного контента.

В ролике, который появился на официальной Facebook-странице канала, авторы перечислили программы, которые будут переведены на украинский и поблагодарили аудиторию за понимание.

"Мы обязаны обеспечить 75% эфира с 07:00 до 22:00 программами и фильмами исключительно на украинском языке. В связи с этим мы должны перевести проекты "Вещдок", "Касается каждого" и "Жди меня. Украина" на украинский язык. В вечерних сериалах, советских фильмах, программах "Круче всех", "Орел и Решка", "Готовим вместе" и в специальных проектах мы сохраняем русский язык. Спасибо за понимание", - сообщил голос за кадром.

Ролик собрал в соцсети более 19 тыс. просмотров, в комментариях отозвались приверженцы политики канала, назвавшие введение украинского языка "маразмом", "неуважением к другим национальностям" и "ущемлением прав".

Решение перевести большую часть эфира на украинский канал обосновал законом №2054-VII, который обяжет Интер выполнять норму уже с 13 октября 2018 года.

Читайте также на OBOZREVATEL, как историк резко осудил "Интер" за скандал с Великой Отечественной войной.