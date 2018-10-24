''Много фальстартил'': экс-участник ''Океан Ельзи'' вспомнил о работе с Вакарчуком

Знаменитый певец Дмитрий Шуров, известный как Pianoboy, рассказал о том, как ему работалось в составе культового украинского коллектива "Океан Ельзи".

Так, музыкант отметил, что группа стала для него семьей, хотя, за период их сотрудничества со Святославом Вакарчуком, у них случались и неприятные инциденты. Более того, сам Шуров также довольно часто допускал ошибки. Об этом он рассказал в интервью изданию "Аргументы и Факты".

Дмитрий добавил, что карьера в "Океане" стала для него большим прорывом, но настоящего успеха он так до сих пор и не достиг - все еще впереди.

"Океан Ельзи" (2003 год) East-West Est-Ouest

"Океан" был моей первой семьей, первой любовью, первым настоящим сценическим опытом и опытом рок-н-ролльной жизни. Безусловно, это был старт, о котором могут мечтать молодые музыканты. Я с теплотой вспоминаю те годы, хотя было всякое. Я много ошибался, фальстартил в жизни, но заплатил очень недорого за свою музыкальную и человеческую свободу быть сейчас тем, кто я есть", - подчеркнул Шуров.

Напомним, Дмитрий Шуров был пианистом в составе группы "Океан Ельзи" на протяжении трех лет, с 2001 по 2004 год. Также до того, как начать сольную карьеру, он выступал в командах таких известных исполнителей, как Esthetic Education и Земфира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Шуров (Pianoбой), судья вокального шоу "Х-Фактор" негативно высказался о творчестве одного из популярных украинских рокеров Юрка Юрченко, чем спровоцировал скандал в сети. Он пожелал звезде 90-х Юрченко "разобраться со своим местом" и как музыканту собрать "хоть какой-нибудь зал".