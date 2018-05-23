MELOVIN рассказал о конфликтах за кулисами "Евровидения"

Впервые после "Евровидения-2018" украинский певец MELOVIN выступил в Киеве на шоу "Ліга зірок", которое выйдет в эфире канала "Украина" в субботу, 26 мая, в 18:00, а также и ответил за кулисами программы на вопросы журналистов.

Так певец рассказал, что заставляло его прыгать словно ребенка и случались ли в Лиссабоне (Португалии) какие-либо конфликты.

"В Лиссабоне была очень крутая атмосфера, нас здорово принимали. Особенно приятно, что рядом со мной была моя команда – настоящих друзей, на которых всегда можно положиться. Признаюсь, был момент, когда я за кулисами буквально прыгал от счастья как ребенок. Моим фаворитом была Франция, и я очень радовался, когда Украина дала этой стране 12 баллов", - вспомнил MELOVIN на съемочной площадке в Киеве.

Что же касается конфликтных ситуаций, к счастью, их не возникало.

"Слава Богу, с участниками у меня конфликтов не было. Были только разногласия по поводу декораций", - заулыбался артист.

Как сообщалось ранее, представитель от Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN по итогам выступления в гран-финале конкурса получил 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей конкурса. В результате певец занял 17-е место из 26 возможных.

Напомним, в грандиозном шоу "Ліга зірок" приняли участие самые яркие украинские исполнители, среди них Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, The HARDKISS, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero’s, а также специальный гость - британский певец Джон Ньюмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, певец MELOVIN заприметил в конкурсе "Евровидение" политику.