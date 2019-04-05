MARUV выпустила ''грязный'' клип на конкурсную песню Нацотбора-2019

Украинская певица MARUV представила в сети дерзкий клип к песне Siren Song, c которой победила на Национальном отборе на Евровидение-2019.

5 апреля видео появилось на канале артистки в YouTube, где уже активно набирает просмотры (видео смотрите ниже).

Видео MARUV снято в традиционном стиле исполнительницы: высокие каблуки, латексная одежда, полуголые танцовщицы и минимум смысла. При этом ролик активно собирает не только просмотры, но и лайки зрителей. За первый час после релиза клип оценили лайками более 5 тыс. пользователей.

"Тот момент, когда первый раз в жизни в течение первых трех минут смотришь клип", "Просто огонь", "Я ждал большего, но все равно отлично", — отметили в комментариях.

При этом фолловеры артистки уверены, что она победила бы в Евровидении, если бы не скандал с организаторами.

Напомним, что победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

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Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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