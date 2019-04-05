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MARUV выпустила ''грязный'' клип на конкурсную песню Нацотбора-2019

3.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица MARUV представила в сети дерзкий клип к песне Siren Song, c которой победила на Национальном отборе на Евровидение-2019.

5 апреля видео появилось на канале артистки в YouTube, где уже активно набирает просмотры (видео смотрите ниже).

MARUV выпустила ''грязный'' клип на конкурсную песню Нацотбора-2019

Видео MARUV снято в традиционном стиле исполнительницы: высокие каблуки, латексная одежда, полуголые танцовщицы и минимум смысла. При этом ролик активно собирает не только просмотры, но и лайки зрителей. За первый час после релиза клип оценили лайками более 5 тыс. пользователей.

"Тот момент, когда первый раз в жизни в течение первых трех минут смотришь клип", "Просто огонь", "Я ждал большего, но все равно отлично", — отметили в комментариях.

При этом фолловеры артистки уверены, что она победила бы в Евровидении, если бы не скандал с организаторами.

Напомним, что победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

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Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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Персона
MARUV
Место
Украина
Теги
Нацотбор на ЕвровидениевидеоклипYoutube
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Махно Володимир
Махно Володимир
тупая пизда. хоть не стыдилась бы своими высерами!
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019" Ахахахах)))) ЧЕ это? Приходько отправьте (хотя там за один только еблет все диз поставят, да и выступала она в РФ), или джамалу (хотя там тоже самое), ну или... Ааа. Больше некого же. Еврейчика бродского отправьте, пусть споет)))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Иванов Дмитрий, тебя пошлем... ты не хуже Марув ноги раздвигаешь...
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Все нормальные укропевицы давно переехали в Россию: Лобода, Брежнева, Седокова, Марув... Список бесконечнен. В хохланде остались неудачники(-цы), которых никто не знает
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Борисс Робот
Борисс Робот
Иванов Дмитрий, Брежнева певица...??? кстати по каким критериям ты определяешь, нормальная или ненормальная...???
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