''Люди без сердца'': на смерти Поплавской решили нажиться преступники

В сети появились аферисты, которые решили нажиться на трагической смерти актрисы "Дизель Шоу" Марины Поплавской.

Так, знакомые погибшей артистки отметили, что мошенники создали аккаунт в Instagram, в котором огласили сборе средств для помощи семье Марины. Однако, деньги, которые официально будут предоставлены близким Поплавской собирает только Ассоциация команд КВН Украины. Об этом написала в Facebook подруга артистки, бывшая КВН-щица Марина Федчик.

Фейковый аккаунт, собирающий деньги Facebook Марина Федчик

"Народ! В сети появились аферисты, которые прикрываясь нашим горем, собирают деньги типа в помощь семье Марины. Внимание! Только Ассоциация команд КВН Украины давала номер карточки у себя на сайте для друзей и близких. Все остальные - мошенники", - предупредила женщина, попросив всех неравнодушных, кто встречал подобные фейковые страницы, сообщать коллегам Поплавской.

"Близкие Марины уже написали заявление в полицию. На нашем горе хотят нажиться люди без сердца и совести. Слов нет..." - посетовала Федчик.

Напомним, что в субботу, 20 октября, участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков выехал в ночной рейс на Киев лишь с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он уснул за рулем. В целом же, причина аварии выясняется.

В результате ДТП пострадали несколько участников юмористической команды и погибла актриса Марина Поплавская. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, основатель ''Дизель Шоу'' растрогал сеть прощальным письмом к Марине Поплавской.