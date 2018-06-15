Ливень залил аппаратуру на концерте Макса Барских

В рамках тура "Туманы" на Западной Украине состоялись два концерта Макса Барских. Выступления певца прошли 12 и 13 июня в Черновцах и Ужгороде.

За полчаса до концерта в Черновцах по городу прошел сильный град, что привело к задержке концерта на полтора часа, а в Ужгороде на летней площадке прямо во время выступления на зрителей хлынул ливень, который залил авансцену.

Из-за этого на номере "Займемся любовью", который артист исполняет вместе с тремя зрительницами, отказала часть аппаратуры и микрофон. Тем не менее певец и артисты балета продолжили шоу под дождем.

Интересно, что одной из участниц номера со зрителями стала девушка-полицейский, которая вместе с коллегами обеспечивала безопасность концерта. Певец вывел ее на сцену, несмотря на смущение представительницы правоохранительных органов.

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Промокшие до нитки, они исполнили номер, а после концерта певец пригласил девушку за кулисы, подарил цветы и записал видеообращение для руководства полиции, где с улыбкой признался, что ответственность за номер полностью берет на себя.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что полиция была вынуждена остановить концерт Макса Барских на Ибице.