Лара Фабиан возвращается в Киев с новым альбомом

Мало кто из иностранных артистов в Украине любим настолько, что сразу заявляет нескольку концертов в столице. Лара Фабиан — как раз из таких. Несравненная канадская певица возвращается к нам, чтобы представить новый альбом Papillon, а также отметить юбилей — тридцать лет на сцене.

У украинцев будет возможность поздравить Лару лично и подарить ей букет цветов. 19 и 20 октября певица, чей голос пленяет не одно поколение, исполнит новые песни во дворце "Украина".

Также там прозвучат мировые хиты, которые заставили трепетать множество сердец и проливать такое же количество слез — Je t'aime, Adagio, Tu es mon autre и, конечно, I Will Love Again — главный хит Фабиан в Америке, который попал в топ-35 чарта Billboard Hot 100 и возглавил танцевальный хит-парад Billboard.

Лару Фабиан часто сравнивают с Селин Дион. Не удивительно. Обе — канадки и обе достигли планетарной популярности исполняя песни на французском Но сама Лара эти сравнения не любит, хоть и уважает Селин. Однажды она написала ей письмо, где выразила свое восхищение ее творчеством, а в знак признательности записала кавер на одну из ее песен.

Papillon — новая работа, которая вышла в феврале этого года. В отличие от предыдущего Camouflage, который был записан на английском языке, все песни Papillon исполнены на французском. Лара назвала ее в честь прозвища бабушки: именно она привила Фабиан любовь к музыке. Диск был записан за 11 дней в домашней студии Лары, которая находилась в подвале ее дома.

Для Фабиан Papillon — четырнадцатая студийная пластинка. Всего за свою карьеру, которая длится уже тридцать лет, она продала более двадцати миллионов дисков. Она запомнилась слушателям благодаря своему сильному, эмоциональному вокалу. Помимо этого, Фабиан успела побыть судьей бельгийской версии шоу "Голос". Не удивительно, что телевидение этой страны пригласило именно ее, так как в Бельгии Лара считается авторитетной суперзвездой.

Но, несмотря на свой статус, Лара остается простой и открытой ко всем. Журналисты ее не напрягают и каждому она готова подробно ответить на любой вопрос. Во время концертов она общается с публикой абсолютно непринужденно, благодаря чему огромные залы превращаются в уютные, теплые дома, а сам концерт — в посиделки с подругой, встречи с которой редкие, но меткие. Советуем не пропустить шоу, чтобы вы смогли пропитаться этой действительно уникальной атмосферой.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинская поп-певица MamaRika выпустила новый весенний трек Prolisky. Как рассказала исполнительница, ее песня - это особый сорт пролесков, который заботливо "выращивался" под студийным "солнцем".

Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!