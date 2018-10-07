''Кобзон место освободил'': выяснился нюанс возвращения Пугачевой на сцену

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева займет на сцене место легендарного советского певца Иосифа Кобзона.

Такое мнение выразил политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. "Ну да - Кобзон же место освободил, а 70-летие в апреле надо отпраздновать громко!" - пишет он.

Ранее появилась информация о том, что Алла Борисовна вновь готова радовать своих поклонников концертами. Несмотря на внушительный возраст, артистка резко сменила имидж и взяла на вооружение новый репертуар.

Официального подтверждения от Пугачевой не поступило, но слухи на эту тему активно обсуждаются.

Telegram Алексея Голобуцкого

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее близкие друзья певицы сообщили о том, что после 8 лет молчания примадонна планирует грандиозное возвращение.