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Каменских призналась в чувствах к запрещенной в Украине певице

1.1тЧитать новость на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских призналась на страницах Instagram в любви запрещенной СБУ российской артистке, скандальной эстрадной певице Лолите Милявской.

Об этом Каменских написала в личных инста-сториз, разместив фото с певицей.

"Люблю Лолиту Милявскую", - написала над снимком Каменских.

На фото запечатлена встреча Лолиты Милявской и Насти Каменских в Юрмале на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву", для которого украинская исполнительница выбрала довольно откровенный наряд.

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Напомним, Служба безопасности Украины запретила Лолите въезд в Украину сроком на три года после незаконных гастролей в оккупированном Крыму в 2015 году.

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Настя КаменскихЛолита Милявская
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