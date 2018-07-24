Каменских призналась в чувствах к запрещенной в Украине певице

Украинская поп-дива Настя Каменских призналась на страницах Instagram в любви запрещенной СБУ российской артистке, скандальной эстрадной певице Лолите Милявской.
Об этом Каменских написала в личных инста-сториз, разместив фото с певицей.
"Люблю Лолиту Милявскую", - написала над снимком Каменских.
На фото запечатлена встреча Лолиты Милявской и Насти Каменских в Юрмале на музыкальном фестивале советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву", для которого украинская исполнительница выбрала довольно откровенный наряд.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила Лолите въезд в Украину сроком на три года после незаконных гастролей в оккупированном Крыму в 2015 году.
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