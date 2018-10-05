''Как же она постарела'': Арбенина удивила поклонников новым ''серым'' клипом

Российская певица Диана Арбенина представила в сети новое видео к песне "Короны".

Клип, опубликованный на YouTube-канале "Диана Арбенина и Ночные Снайперы", вызвал неоднозначные впечатления поклонников. Некоторые из них обратили внимание на то, как возраст изменил певицу.

"Что может быть важнее нежности между нами? Берегите любовь. Она маленький ребенок, который постоянно нуждается в защите. Мир прекрасен", - написала в комментариях к видео Арбенина.

Клип на видеохостинге успели посмотреть более 25 тыс. пользователей, которые также принялись комментировать новую работу певицы.

"Спасибо за эту композицию. Греет такой холодной осенью", "Очень осенняя песня. Пробирает до глубины души", "Что-то она в этом клипе страшненькая какая-то...﻿", "Очень много серости", "Понравилось, но что-то и песня, и сама Диана в конце клипа прям такую тоску навели", "Она так постарела", - стали дискутировать в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, астронавт в космосе снял клип для известной рок-группы. Смотрите по ссылке впечатляющее видео.