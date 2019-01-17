Известный рок-музыкант совершил самоубийство в прямом эфире: видео 18+

Барабанщик популярной рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство в прямом эфире.

41-летний музыкант снял этот момент на камеру в столице Филиппин – Маниле, передает Rappler (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Изначально ролик с самоубийством появился в Facebook, однако его быстро удалили из-за политики соцсети. Позже его залили в Youtube, однако и там видео постоянно удаляют.

Скриншот

Веласко попрощался со своими друзьями и родителями и выпрыгнул с 34 этажа. Последней фразой музыканта стала "Теперь я собираюсь уходить".

В полиции рассказали, что его тело было найдено 16 января, в 9:45 по местному времени. В сети пользователи просили не репостить и не публиковать видео.

Веласко недавно потерял близкого друга — собаку, вскоре после дня рождения. Он тяжело переживал утрату.

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