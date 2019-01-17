МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Известный рок-музыкант совершил самоубийство в прямом эфире: видео 18+

7.4тЧитать материал на украинском

Барабанщик популярной рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство в прямом эфире.

41-летний музыкант снял этот момент на камеру в столице Филиппин – Маниле, передает Rappler (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Изначально ролик с самоубийством появился в Facebook, однако его быстро удалили из-за политики соцсети. Позже его залили в Youtube, однако и там видео постоянно удаляют.

Известный рок-музыкант совершил самоубийство в прямом эфире: видео 18+

Скриншот

Новости
Стало известно о смерти украинского музыканта: два года он боролся с онкологией

Веласко попрощался со своими друзьями и родителями и выпрыгнул с 34 этажа. Последней фразой музыканта стала "Теперь я собираюсь уходить".

В полиции рассказали, что его тело было найдено 16 января, в 9:45 по местному времени. В сети пользователи просили не репостить и не публиковать видео.

Веласко недавно потерял близкого друга — собаку, вскоре после дня рождения. Он тяжело переживал утрату.

Известный рок-музыкант совершил самоубийство в прямом эфире: видео 18+

Facebook

Известный рок-музыкант совершил самоубийство в прямом эфире: видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в Омане нашли мертвым шведского диджея и музыкального продюсера Avicii (Тима Берглинга), который скончался от массивной кровопотери.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Филиппины
Теги
самоубийствошоу-бизнес
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
28
0
Смешно
0
Интересно
27
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильич Владимир
Ильич Владимир
ВеласКО - это так понимаю -хохол...???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Он Алекс
Он Алекс
Ильич Владимир, все понимают что ты еблан..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги