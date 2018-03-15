Ivan NAVI презентовал провокационное лирик-видео 16+ 

Украинский певец Ivan NAVI презентовал провокационное лирик-видео новый сингл "Казково".

Трек кардинально отличается от предыдущих музыкальных работ артиста и является своеобразным экспериментом. Видео было опубликовано на YouTube-канале артиста.

"После затяжной зимы хочется какого-то безумства и бунтарства: в музыке я выбрал другое звучание, видео тоже увидел более провокационным за предыдущие работы. Режиссеры Manifest Production воплотили все максимально близко к задуманному мной - сделали его весьма эротическим, андеграундным и с атмосферой горячих вечеринок", - комментирует свою новую музыкальную работу Ivan NAVI.

Ivan NAVI

Главной героиней lyric video "Казково" стала участница проекта "Топ-модель по-украински" Лена Феофанова - победительница танцевального батла между девушками в финальном выпуске шоу, которую Ivan NAVI выбрал для своего нового видео именно за космический взгляд и особую харизму.

Ivan NAVI

Сама же идея того, что в lyric video текст песни появляется на обнаженных телах девушек привела к тому, что на Youtube ему присвоили статус 16+ (не рекомендуется для просмотра зрителям младше 16-ти лет).

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ivan NAVI призвал поклонниц есть на ночь.