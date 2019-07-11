"Хотел проникнуть в спальню": на королеву Британии пытались напасть в Букингемском дворце

На королеву Великобритании Елизавету II пытались напасть в Букингемском дворце. Злоумышленник хотел попасть к ней в спальню, его поймали и арестовали охранники дворца.

В связи с инцидентом члены королевской семьи приняли решение усилить контроль над своими поместьями, пишет The Sun.

Сотрудники охраны королевского дворца отметили, что им удалось быстро выследить и арестовать нарушителя, который проник на закрытую для посторонних территорию.

Королева Елизавета Cosmopolitan

"Нарушение изначально рассматривали как попытку теракта, однако при обыске оружия или взрывчаток у нарушителя не нашли. Родственники Елизаветы II крайне обеспокоены произошедшим", – рассказал источник, приближенный к королевской семье.

Также выяснилось, что нарушителем стал 22-летний житель Лондона, его имя не разглашается. Сотрудники охраны Букингемского дворца предполагают, что он пытался повторить преступление Майкла Фагана, которому удалось проникнуть в спальню королевы 9 июля 1982 года. Мотивы и психическое состояние злоумышленника проверяются.

"Этот человек был полон решимости проникнуть во дворец и стучал в двери, но, слава Богу, все было заперто. Сейчас проверяют, насколько он опасен", — добавил инсайдер.

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