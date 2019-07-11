Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Шоубиз

"Хотел проникнуть в спальню": на королеву Британии пытались напасть в Букингемском дворце

3.8т Читать материал на украинском

На королеву Великобритании Елизавету II пытались напасть в Букингемском дворце. Злоумышленник хотел попасть к ней в спальню, его поймали и арестовали охранники дворца.

В связи с инцидентом члены королевской семьи приняли решение усилить контроль над своими поместьями, пишет The Sun.

Сотрудники охраны королевского дворца отметили, что им удалось быстро выследить и арестовать нарушителя, который проник на закрытую для посторонних территорию.

Королева Елизавета

Королева Елизавета

Cosmopolitan

Новости
Убаюкала: Трамп попал в новый конфуз с королевой Британии. Видеофакт

"Нарушение изначально рассматривали как попытку теракта, однако при обыске оружия или взрывчаток у нарушителя не нашли. Родственники Елизаветы II крайне обеспокоены произошедшим", – рассказал источник, приближенный к королевской семье.

Также выяснилось, что нарушителем стал 22-летний житель Лондона, его имя не разглашается. Сотрудники охраны Букингемского дворца предполагают, что он пытался повторить преступление Майкла Фагана, которому удалось проникнуть в спальню королевы 9 июля 1982 года. Мотивы и психическое состояние злоумышленника проверяются.

"Хотел проникнуть в спальню": на королеву Британии пытались напасть в Букингемском дворце

"Этот человек был полон решимости проникнуть во дворец и стучал в двери, но, слава Богу, все было заперто. Сейчас проверяют, насколько он опасен", — добавил инсайдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева проигнорировала крещение своего правнука, сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи Гаррисона.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "новости мира" на OBOZREVATEL.

Тема
новости мира
Персона
Елизавета II
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
4
Смешно
2
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel