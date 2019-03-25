"Халява – страшная вещь": появилось видео дикой давки в Бишкеке из-за Тимати

Российский рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) открыл в столице Киргизии Бишкек кафе Black Star Burger, из-за чего в районе нового заведения произошла жуткая давка.

В сети показали видео, на котором местные жители пытались огромной толпой проломиться за заветным бесплатным бургером (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Рэпер раздавал еду всем желающим, однако любителей "халявы" оказалось гораздо больше, чем он рассчитывал. У площади супермаркета, в котором открылось кафе, образовалась огромная очередь. Тысячи людей пытались прорвать оцепление, чтобы получить фирменное блюдо Тимати.

Тимати Instagram

Порядок охраняли охранники, военные и сотрудники милиции, которым приходилось сдерживать толпу. По официальным данным, никто не пострадал. Рэпер создал сеть кафе несколько лет назад и начал их открывать сначала в крупных городах России. Он говорил, что в заведении не используют свинину, а котлеты в бургерах делаются из говядины.

В сети бурно отреагировали на давку за бесплатной едой от Тимати. Некоторые даже ужаснулись, вспомнив, что в город съехалось много военных.

"А я еще смеялась, для чего столько солдат едет", "Бедный голодный народ", "Они его съели?", "Все друг друга пихают", "Халява – страшная вещь", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тимати и L`One (Леван Горозия) презентовали клип на песню "АМГ" и сразу же нарвались на критику в сети.

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