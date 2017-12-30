"Х-Фактор": назван победитель восьмого сезона

В субботу, 30 декабря, состоялся суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Х-Фактор", победителем которого стал подопечный Дмитрия Шурова Миша Панчишин.

Об этом объявили в прямом эфире.

19-летний Миша по образованию является поваром-кондитером, однако сам утверждает, что петь любит гораздо больше, чем готовить.

Миша Панчишин Кадр из видео

Миша Панчишин Кадр из видео

Дмитрий Шуров и Миша Панчишин Кадр из видео

Он признавался, что хочет стать главным рокером Украины, однако боится настигающей его популярности.

Кумиром Панчишина является группа "Нервы", с песней которой он и прошел на "Х-Фактор".

К слову, в суперфинале Миша также исполнял композицию этого коллектива.

Также во время эфира Панчишин исполнил песню под названием "Країна мрій".

Миша Панчишин Кадр из видео

Миша Панчишин Кадр из видео

Отметим, что за победу в суперфинале Миша боролся с популярной группой "Юркеш", основателем которой является легенда украинской музыки 90-х Юрий Юрченко.

Юркеш Кадр из видео

Юркеш Кадр из видео

Как сообщал "Обозреватель", ранее победителем шоу "Топ-модель по-украински-4" стал Самвел Туманян.