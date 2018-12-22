Х-фактор-9: все подробности пятого прямого эфира

Уже в эту субботу, 22 декабря, в эфире телеканала СТБ состоится пятый прямой эфир вокального шоу "Х-фактор-9", в ходе которого участники споют в дуэтах с популярными артистами.

Главными гостями этого вечера станут украинские и зарубежные звезды, в их числе участница легендарных Spice Girls, певица Мелани Си, британский хитмейкер Alex Clare, MONATIK и другие.

Фото: stb.ua

По сложившейся традиции, в финале вокального шоу "Х-фактор" участники выступают дуэтами с именитыми артистами и звездами мирового шоу-бизнеса. 9 сезон не стал в этом плане исключением, и уже в эту субботу впервые на украинской сцене выступит экс-солистка культовых Spice Girls, певица Мелани Си. Артистка исполнит несколько сольных хитов, один из них совместно с финалистом программы.

Помимо Alex Clare и MONATIK’а организаторы шоу обещают удивить зрителей четвертым звездным гостем, имя которого пока держится в секрете. Кроме дуэта со знаменитостями финалисты шоу исполнят еще по две композиции, одна из которых та, с которой они получили свои первые "Да" на проекте.

По завершении четвертого прямого эфира участники познакомили своих наставников с родными людьми. Так, Ольга Жмурина познакомила Олега Винника со своим супругом, а Дима Волканов, Марк Савин и ребята из ZBSband устроили встречу своих наставников с мамами. Не обошлось, конечно же, и без забавных историй из детства финалистов.

Напомним, впервые за историю украинского "Х-фактора" в финале у каждого из судей шоу осталось по одному участнику. По итогам предыдущего прямого эфира команды выглядят следующим образом:

Дмитрий Шуров (категория "30+"): Марк Савин

Андрей Данилко (категория "Парни"): Дима Волканов

Олег Винник (категория "Девушки"): Ольга Жмурина

Настя Каменских (категория "Коллективы") ZBSband

По завершении пятого прямого эфира двое участников покинут проект, а зрители узнают имена суперфиналистов, которые сразятся за главный приз 9 сезона уже 29 декабря на гала-концерте.

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