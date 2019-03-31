МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Галкин случайно показался голым на камеру: курьезное видео

2.5тЧитать материал на украинском

Российский шоумен, супруг примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин снял забавное видео, на котором случайно засветил сея обнаженным.

Так, курьезные кадры артист опубликовал в "сториз" своей страницы в Instagram. На кадрах 42-летний Галкин снимает вид из окна их с Пугачевой дома (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Однако невзначай его отображение появляется на оконном стекле, где четко видно, что Максим снимает видео без одежды.

Галкин и Пугачева

Галкин и Пугачева

Politeka

Новости
"По примеру Пугачевой": 65-летняя Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве

"Весна..." – задумчиво произнес обнаженный Галкин на ролике.

Галкин случайно оголился на камеру

Галкин случайно оголился на камеру

Instagram @maxgalkinru

Галкин случайно оголился на камеру

Галкин случайно оголился на камеру

Instagram @maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин откровенно рассказал о личной жизни и отношениях с примадонной Аллой Пугачевой.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Максим ГалкинАлла Пугачева
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения