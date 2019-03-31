Галкин случайно показался голым на камеру: курьезное видео

Российский шоумен, супруг примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин снял забавное видео, на котором случайно засветил сея обнаженным.

Так, курьезные кадры артист опубликовал в "сториз" своей страницы в Instagram. На кадрах 42-летний Галкин снимает вид из окна их с Пугачевой дома (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Однако невзначай его отображение появляется на оконном стекле, где четко видно, что Максим снимает видео без одежды.

Галкин и Пугачева Politeka

"Весна..." – задумчиво произнес обнаженный Галкин на ролике.

Галкин случайно оголился на камеру Instagram @maxgalkinru

Галкин случайно оголился на камеру Instagram @maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин откровенно рассказал о личной жизни и отношениях с примадонной Аллой Пугачевой.

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