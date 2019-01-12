Галкин публично пристыдил внука Пугачевой: что произошло

Шоумен публично пристыдил внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никиту Преснякова.

В частности, 27-летний музыкант пожаловался в своем Instagram на количество подписчиков среднего и пожилого возраста, потому что те являются фанатами его звездной семьи.

"Мой "Инстаграм": ожидание – реальность", – подписал Пресняков под двумя снимками: на одном изображена молодежь, предпочитающая альтернативную музыку, а на втором – взрослые женщины.

Никита Пресняков Instagram

Галкин сделал замечание родственнику, отметив, что и такой аудитории у него могло бы и не быть, потому нужно радоваться тому, что есть.

"Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами", — подписал он.

Пользователи согласились с Галкиным, уточнив, что Пресняков, в силу своего возраста, пока не слышит мудрые слова.

"Совершенно согласна с Максимом! Никита пресытился и перестает ценить то , что у него есть. Его бы к нам на периферию, здесь зп 30 в месяц максимум, живет как сыр в масле и еще недоволен", "Максим, очень мудрые слова. Но Никита пока их не слышит. Он очень крутой, талантливый, достоин признания и славы, которую он ждет, главное, чтобы не перегорел", – написали пользователи.

Никита Пресняков Instagram

"Думаю реальность надо заслужить. Творческих успехов вам", "А чего еще ждать? Конечно, популярность Никиты только за счет семьи. Как исполнитель – ну явно не Сид Баррет, неинтересно. Поэтому, зачем душой кривить", "Ну тогда, наверное, только смириться. Ведь изначально было понятно, что когда Вы выйдете на сцену и люди об этом узнают, в первую очередь Вы станете интересны поклонникам Вашей семьи. Думаю, в дальнейшем фильтрация произойдет сама по себе", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пользователи заметили странное поведение Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина, когда они на одной из фотографии встали далеко друг от друга.

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