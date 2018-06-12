F*ck Trump! Макаревич лихо подколол режим Путина

Певец Андрей Макаревич, лидер группы "Машина Времени" после матерного обращения американского актера Роберта Де Ниро к президенту США Дональду Трампу высмеял режим Путина, представив, как аналогичная ситуация выглядела бы в РФ.

Мыслями на этот счет артист поделился на личной странице в Facebook.

"А вот так у нас - выйдет, скажем, Машков...и ведь ничего ему за это не будет, правда?" - сыронизировал Макаревич, приложив к своему посту ролик, на котором запечатлено нашумевшее заявление 74-летнего американского актера.

Пост музыканта собрал более тысячи лайков и десятки комментариев, в которых его подписчики продолжили мысль.

"Ровным счетом ничего не будет! Ни театра, ни Ники, ни ТЭФИ...", "Ну да, Машков тоже может выйти и сказать все, что думает о Трампе и ему ничего не будет", "Если он пожурит Трампа и Америку? Еще как Будет! Участие в самых дорогих сериалах, подаренные театры, правительственные концерты", - посмеялись россияне.

Напомним, в понедельник, 11 июня, голливудский актер Роберт де Ниро выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, "послав" гаранта в прямом эфире премии Tony Awards, которая состоялась в Нью-Йорке. Заявление артиста вызвало в соцсетях настоящий ажиотаж.

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