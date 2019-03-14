"Е**ть!" Знаменитая голливудская актриса жестко оконфузилась с русским языком

Знаменитая голливудская актриса и модель Линдси Лохан выругалась матом на русском языке из-за массового сбоя в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

Красноречивый комментарий на русском артистка написала в комментарии к посту телеканала RT на официальном аккаунте в Twitter.

Реплика Лохан собрала тысячи лайков и репостов от пользователей, а также сотни комментариев. Большую часть последних оставили носители русского языка.

Линдси Лохан Сегодня

Они цитировали других знаменитых граждан США, недавно заговоривших по-русски, в частности бизнесмена Илона Маска. Также некоторые называли слова Лохан "золотыми", а другие советовали "юной леди" пойти и вымыть рот с мылом.

Отметим, несколько лет назад Лохан встречалась с россиянином Егором Тарабасовым, сыном известного в РФ бизнесмена. Несколько раз она даже подписывала по-русски свои снимки в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Линдси Лохан сравнила себя с президентом России Владимиром Путиным. Звезда сделала неоднозначное заявление во время своего нового шоу на канале MTV.

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