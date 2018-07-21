Эскобара убили в моем районе - судья "МастерШеф" о закате колумбийского наркобарона

Вряд ли кого-то из украинских телезрителей удивит тот факт, что Эктор Хименес-Браво, кулинар, ресторатор, судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ - колумбиец. И все же кое-что интересное по этому поводу удалось отыскать.

В дни премьеры нового одноименного фильма о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре, OBOZREVATEL обратился к ресторатору с несколько необычным вопросом о юности и его годах учебы в Медельине, поинтересовавшись, не стал ли он свидетелем войны королей наркотрафика и преследования полицией одного из самых знаменитых преступников ХХ столетия. Вопросы пришлись точно в цель, как оказалось, звезда украинского ТВ проживал в том же районе, где Эскобару предстояло умереть, однако до этого потерял близкого друга и едва не погиб сам.

Эктор Хименес-Браво Фото: телеканал СТБ

Эктор Измаэль Хименес-Браво родился в 1972-м году в колумбийском городке Букараманга к северо-востоку от Боготы. Интерес к кулинарии, привитый мамой, еще в школьные годы, привел его в столичную Кулинарную академию, где подающий надежды студент жил и учился вплоть до своего 20-летия, до 1992 года.

Последующие несколько лет Эктор получал опыт в нескольких отелях Колумбии, позже стал и сам преподавать в Национальной Кулинарной Академии Медельина - одного из крупнейших городов страны, снискавших также славу в качестве полигона, на котором в это самое время развернулась настоящая война кокаиновых картелей, полиции и военных, одержимых главной фигурой этих событий - Пабло Эмилио Эскобаром Гавирьей.

Пабло Эскобар Фото: nosecret.com.ua

Для эксклюзивного материала судья "МастерШеф" охотно поделился воспоминаниями и несколькими фото из молодости, рассказал о мрачных буднях Колумбии 80-90-х, смерти товарища, бесконечных рейдах полиции и закате колумбийского наркобарона.

"В то время я жил в городе Медельин, и тогда у Эскобара уже были проблемы с правительством. Но в то же время его очень уважали жители города. Тогда вся власть была жутко коррумпирована, они совершенно не защищали население, была ужасно высокая безработица. А Эскобар стал таким себе Робином Гудом".

Эктор Хименес-Браво, Колумбия, конец 80-х - начало 90-х

По словам Эктора, многие иностранцы до сих пор не осознают, за что жители колумбии уважали Пабло Эскобара и были готовы прийти ему на помощь. Для этого необходимо быть колумбийцем.

"Даже несмотря на то, что он зарабатывал нелегально, он помогал нам. Многие люди из других стран искренне не понимают, почему Эскобар был любим. Подумайте: если государство не обеспечивает вас едой, если государство не обеспечивает вас работой, не обеспечивает безопасность и защиту, но приходит один человек и выполняет это все вместо государства… Дальше нужно продолжать? Он даже строил детские площадки в спальных районах, конечно, люди уважали и любили его за это. Но я хочу подчеркнуть, что его любили за то, что он делал для страны, а не за его наркобизнес. Никто не поддерживал его подпольную работу, все поддерживали только хорошие дела".

Пабло Эскобар Фото: nosecret.com.ua

"Эскобар не был тем человеком, которого запросто увидишь на улице. В то время как раз началась война двух картелей - Медельин и Кали, война полиции, военных и группы guerillas ("партизаны", часто тайно вооруженные группы среди рядовых жителей страны, которые боролись с преступной властью - Ред.). Медельин стал настоящим хабом наркотрафика, нелегального бизнеса. Война шла настоящая, со взрывами и перестрелками..."

При этом, как заметил Эктор, события в Медельине постепенно стали обыденностью. Жителям приходилось точно также по утрам выходить на улицы, что правда, не было никакой гарантии, что все они вернутся обратно домой. Здесь же ресторатор вспомнил об уличной перестрелке, в которой погиб его близкий друг.

"Было уже вполне привычно: "Ты слышал бомбу сегодня?", "А, да, слышал…", "А сколько людей погибло?", "Да вот столько погибло". Самое страшное, что это все стало нашей обычной жизнью. Конечно, изначально мы боялись выходить из дому. Но что ты можешь сделать? Работать нужно, и нужно выходить на улицу. В то время мы каждый день не знали, вернемся ли мы обратно домой".

Эктор Хименес-Браво (справа) с братом Альфредо

"В Медельине есть район, где все обустроено для спорта. Люди ездят на велосипедах, бегают, тренируются... У меня был близкий друг, и в то воскресенье он катался на велосипеде. Мимо кто-то проезжал на машине, опустил стекло и застрелил его. Такие вещи происходили сплошь и рядом. Но что можно было сделать? Не сидеть же безвылазно дома".

Утро одного из рабочих дней могло закончиться весьма трагически и для самого Эктора, тогда еще студента.

"Однажды я вышел в 6 утра из дому на учебу, тогда учился кулинарному искусству в университете. Перешел дорогу, там был киоск с газетами, и в одной из них очень критиковали Эскобара. Я ждал своего автобуса, но тот никак не приходил. В итоге поймал такси, ехал в машине уже около пяти минут, как мне позвонил мой коллега с вопросами, все ли со мной в порядке. Оказалось, тот киоск с газетами только что подорвали. Я успел на пять минут раньше уехать оттуда… Скажу честно, люди постепенно привыкали ко всем этим событиям. И это была одна из самых больших проблем Колумбии: люди довольствовались тем, что имели".

Объявление о розыске Пабло Эскобара и его подельников Фото: nosecret.com.ua

"Каждый день мы видели в новостях, как ищут дом Эскобара, как проводятся рейды в разных зданиях. Самого Эскобара не находили, но находили миллионы долларов. На следующий день был новый рейд, на следующей день - еще один. И вот, однажды, его убили. Это было в том же районе, где тогда жил я. Оказалось, он прятался в доме своей матери. Люди не могли поверить, что его наконец поймали и убили".

Вопреки наивным ожиданиям властей и правоохранительных органов, смерть наркобарона не принесла скорых изменений. Как заметил Эктор, вслед за Эскобаром пришли другие.

"После смерти Эскобара жизнь в Колумбии не изменилась. Нужно быть колумбийцем, чтобы понять. Проблема не заключалась только в Эскобаре, в Колумбии тогда процветали три группы guerillas, они боролись с государством - оно было жутко коррумпировано. Кроме того, было два картеля наркобизнеса. И все эти группировки вели войну между собой. А простые люди оказались посреди этой перепалки. Когда Эскобар умер, кто-то просто взял в свои руки его бизнес".

Пабло Эскобара застрелили на крыше одного из домов в медельинском квартале Лос Оливос 2 декабря 1993 года Фото: nosecret.com.ua

Фото: nosecret.com.ua

"Знаете, когда колумбийские "партизаны" только появились, у них были весьма благие намерения. Но, в конце концов, они тоже погрязли в наркотрафике, а первичная цель была забыта. Они даже крали людей ради выкупа. Как видите, в Колумбии был целый комплекс проблем, а не один человек".

Под конец нашей недолгой беседы ресторатор вспомнил об Украине. Эктор уверен, что светлые дни украинцев еще впереди.

"К счастью, сегодня многие вещи изменились. Конечно, еще предстоит работать и работать, чтобы система стала на сто процентов прозрачная. Кстати, недавно я разговаривал со своим коллегой об Украине. И знаете, что я ответил ему о здешних проблемах? В Колумбии они были куда хуже, чем здесь и сейчас. И если у Колумбии получилось выбраться, то и у Украины тоже получится".