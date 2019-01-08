''До изобретения фотошопа'': Полякова впечатлила фанов подростковым фото

Украинская поп-дива Оля Полякова впечатлила поклонников подростковым фото.

Архивный снимок знаменитость опубликовала в личном профиле Instagram, поразив фолловеров сходством со старшей дочерью.

"16! Еще до изобретения фотошопа" — посмеялась артистка в комментариях к фотографии.

С момента публикации пост Поляковой собрал более 120 тыс. лайков, поклонники артистки не только восхитились ее внешностью, но и указали на поразительное сходство со старшей дочерью. По словам подписчиков звезды, 13-летняя Мария выглядит сейчас в точности, как ее мать в подростковом возрасте.

"Класс, и не нужен здесь никакой фотошоп", "Ольга, а я вас такой помню. Восхитительна", "Ваша Маша сейчас просто копия, не отличить", "Только хотела написать, что одно лицо с дочерью, супер", — указали в комментариях.

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