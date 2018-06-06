"Бесполезно клеить чашку": Шнуров раскрыл подробности развода с Матильдой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о разводе с супругой Матильдой.

По словам музыканта, за последний год пара пережила столько всего, что "можно книгу написать", пишет Esquire.

Шнуров подчеркнул, что жена ушла от него сама. Причиной развода, по его словам, не стала измена с его стороны. Исполнитель отметил, что не знает, бросила ли его Матильда ради кого-то еще: "Сам голову сломал".

Музыкант добавил, что пытался исправить положение и вернуть супругу, однако ничего не вышло. "Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз", — объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Сергей Шнуров развелся со своей женой Матильдой. Супруги прожили вместе более 11 лет.