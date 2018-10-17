''Бабушка, остановитесь!'' Пугачеву пристыдили за нежности с другим мужчиной

Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву пристыдили поклонники в сети за снимок с другим мужчиной - другом артистки, певцом Николаем Басковым.

Так, супруга юмориста Максима Галкина выложила совместный с Басковым снимок в Instagram, на котором они прижимаются друг к другу и счастливо улыбаются.

"Живем дальше", - подписала фото Алла.

Несмотря на то, что фотография была опубликована в честь дня рождения "золотого голоса России", в комментариях под изображением подписчики примадонны отметили, что замужней женщине не подобает так вести себя на публике.

"Бабушка Алла, остановитесь!" - пристыдили легендарную артистку пользователи сети.

При этом, некоторые также в шутку посоветовали ей "выйти замуж за Баскова", так как у них получились бы красивые дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ начали активно распространять слухи о разрыве отношений звездной российской пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Якобы 42-летний Галкин увлекся молодой телеведущей Юлией Барановской.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи сети открыто спросили у Галкина о том, правдивой ли является информация относительно его развода с примадонной, но он предпочел отмолчаться. Вскоре Максим грубо прокомментировал новость о разрыве отношений с Пугачевой, заявив, чтобы журналисты больше никогда и ни по какому поводу ему не звонили. Спустя некоторое время после инцидента пара развеяла сплетни о разрыве.