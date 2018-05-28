Альбина Джанабаева в наряде с пикантным декольте вышла в свет с Меладзе

Экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе впервые за долгое время появились на публике вместе. Знаменитости приехали на музыкальную премию RU.TV-2018.

На розовой ковровой дорожке Джанабаева и Меладзе не скрывали чувств и даже поцеловались.

Для выхода в свет Альбина Джанабаева выбрала оригинальный наряд зеленого цвета с пышным шлейфом от Anika Kerimova.

#redcarpet @ru_tv Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 26 Май 2018 в 1:02 PDT

Свой эффектный образ певица дополнила драгоценным колье.

Альбина Джанабаева Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: www.instagram.com/meladzemusic

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе более 10 лет. Влюбленные долго скрывали свои отношения. В 2009 году Меладзе ушел от жены и признал, что он отец сына Альбины Кости, рожденного в 2004 году. В 2014 году продюсер официально оформил развод. А через некоторое время Альбина родила второго сына - Луку.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в Instagram показали фото старшего сына экс-вокалистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой и популярного певца Валерия Меладзе.