Альбина Джанабаева в наряде с пикантным декольте вышла в свет с Меладзе

Экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе впервые за долгое время появились на публике вместе. Знаменитости приехали на музыкальную премию RU.TV-2018.
На розовой ковровой дорожке Джанабаева и Меладзе не скрывали чувств и даже поцеловались.
Для выхода в свет Альбина Джанабаева выбрала оригинальный наряд зеленого цвета с пышным шлейфом от Anika Kerimova.
Свой эффектный образ певица дополнила драгоценным колье.
Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Фото: www.instagram.com/meladzemusic
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе более 10 лет. Влюбленные долго скрывали свои отношения. В 2009 году Меладзе ушел от жены и признал, что он отец сына Альбины Кости, рожденного в 2004 году. В 2014 году продюсер официально оформил развод. А через некоторое время Альбина родила второго сына - Луку.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в Instagram показали фото старшего сына экс-вокалистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой и популярного певца Валерия Меладзе.