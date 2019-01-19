Не ведитесь! Известные российские звезды стали жертвами мошенников

Популярные российские исполнители Полина Гагарина и Дима Билан стали жертвами мошенников.
Аферисты от имени знаменитостей опубликовали информацию о якобы готовящихся съемках совместного клипа на песню BilanPholiya.
Всем желающим мошенники предложили роль второго плана и выслали подробное письмо с информацией и таймингом, пообещав гонорар в 5000 рублей. Однако взамен они просят для подтверждения внести 1200 рублей "за агентские услуги" и прислать чек.
Аферисты заверили, что через несколько дней нужно будет приехать на съемки и отработать восьмичасовую смену. А за каждый дополнительный час якобы доплатят по 500 рублей.
Артисты возмутились, что их имена использовали для "разводняка". Они представили скриншоты переписки с организаторами и призвали быть бдительными и пользоваться только информацией на официальных сайтах.
"Дорогие друзья, пока я тут отдыхаю, мошенники не спят. На песню "BilanPholiya", клип сниматься не будет, сейчас я вам покажу скриншоты, по которым мошенники действуют. Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег", — заявила Гагарина.
Привет, друзья! Мы тут с @gagara1987 наколдовали на досуге в новогоднюю ночь фан-версию любимых ваших синглов последних двух месяцев #молния и #меланхолия - получилась #BilanPholiya! 🔥 Активная ссылка в шапке профиля! ✌️ и ждём ваших отзывов! ✌️ #полинагагарина #билан #димабилан за угол зрения и слог слуха @sesarev 💪🏼✌️
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно муж Гагариной слил в сеть видео, где звезда сидит голой и машет руками.
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