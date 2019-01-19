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Не ведитесь! Известные российские звезды стали жертвами мошенников

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Популярные российские исполнители Полина Гагарина и Дима Билан стали жертвами мошенников.

Аферисты от имени знаменитостей опубликовали информацию о якобы готовящихся съемках совместного клипа на песню BilanPholiya.

Всем желающим мошенники предложили роль второго плана и выслали подробное письмо с информацией и таймингом, пообещав гонорар в 5000 рублей. Однако взамен они просят для подтверждения внести 1200 рублей "за агентские услуги" и прислать чек.

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Аферисты заверили, что через несколько дней нужно будет приехать на съемки и отработать восьмичасовую смену. А за каждый дополнительный час якобы доплатят по 500 рублей.

Не ведитесь! Известные российские звезды стали жертвами мошенников
Не ведитесь! Известные российские звезды стали жертвами мошенников

Артисты возмутились, что их имена использовали для "разводняка". Они представили скриншоты переписки с организаторами и призвали быть бдительными и пользоваться только информацией на официальных сайтах.

"Дорогие друзья, пока я тут отдыхаю, мошенники не спят. На песню "BilanPholiya", клип сниматься не будет, сейчас я вам покажу скриншоты, по которым мошенники действуют. Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег", — заявила Гагарина.

Не ведитесь! Известные российские звезды стали жертвами мошенников

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно муж Гагариной слил в сеть видео, где звезда сидит голой и машет руками.

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Персоны
Полина ГагаринаДима Билан
Тег
мошенники
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Grace Jennifer
Grace Jennifer
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