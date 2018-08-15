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"Нам нужен такой президент": в сети восторг из-за новой песни "Океана Ельзы"

3.7тЧитать новость на украинском

Украинская группа "Океан Ельзы" презентовала слушателям новый сингл "Скільки нас".

Песня имеет патриотические мотивы и описывает ситуацию в стране. На картинке-заставке к синглу изображен избирательный бюллетень, на котором нужно сделать выбор между "!" и "?". Сами исполнители рассказывать секреты скрытых смыслов текста отказываются.

"Обычно рассказывают о чем именно новая песня, что хотели этим сказать и что должен услышать слушатель. Мы так делать не будем. Все это в тексте песни. Почти все", - написано на Youtube-канале "Океана Ельзы".

Напомним, уже год группа не устраивает концертов. Песня "Скільки нас" - третья из презентированых за это время.

Поклонники музыкантов восхитились новым произведением и попросили фронтмена группы Святослава Вакарчука выдвинуться на пост президента или стать министром культуры.

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"Святослав, когда вы уже начнете предвыборную кампанию? Нам нужен такой президент!" - призывает пользователь Антон.﻿

"Как всегда очень круто, а главное очень актуально! Вакарчук, вы талант! Я горжусь тем, что имею честь жить с вами в одной стране в одно время! Спасибо!"- комментирует Татьяна.

"Аллилуйя! Славочка – министр культуры!" - пишет Светлана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук опроверг информацию о том, что обсуждал с кем-либо возможность его выдвижения в президенты Украины.

Персоны
Святослав ВакарчукОкеан Ельзи
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