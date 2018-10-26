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Гибель Поплавской: мошенники наживаются на трагедии в ''Дизель Шоу''

1.3тЧитать материал на украинском

Мошенники наживаются на смерти звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской. Аферисты дают номера банковских карточек якобы от имени родных актрисы с просьбой помочь деньгами.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе "Дизель шоу", родные Марины уже написали заявление в киберполицию. "Сейчас мы собираем данные об этих страничках. Я могу сказать, что никто из родных не просил денег. Единственное, ассоциация КВН по своей инициативе давала счет, потому что хотели помочь друзья за рубежом и не знали как это можно сделать", - сказала PR-директор "Дизель шоу" Лена Сныткова.

Также в соцсетях уже есть липовые странички от имени Марины Поплавской. Вероятно, авторы хотят быстро раскрутить их и собрать как можно больше подписчиков. Позже страничка изменит свое название и станет распространять другую информацию.

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Гибель Поплавской: мошенники наживаются на трагедии в ''Дизель Шоу''

На липовой страничке даже сделали ошибку в имени актрисы

Instagram

Гибель Поплавской: мошенники наживаются на трагедии в ''Дизель Шоу''

Это липовая страничка Марины

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды ''Дизель Шоу'' запустили трогательный флешмоб в честь погибшей Марины Поплавской.

Место
Украина
Объекты
Марина ПоплавскаяДизель Шоуаферамошенникисоцсети
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