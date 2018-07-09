Лие Ахеджаковой - 80: самые яркие фразы об Украине, Сенцове и Майдане

Народная артистка России Лия Ахеджкова 9 июля 2018 года отмечает свое 80-летие.

От публичного празднования она в очередной раз наотрез отказалась - уехала из Москвы, чтобы остаться в узком кругу, рассказали в пресс-службе театра "Современник".

У Лии Ахеджаковой - украинские корни. Она родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске.

Она снималась практически во всех знаковых картинах Эльдара Рязанова - в "Иронии судьбы", "Служебном романе", "Гараже", в "Старых клячах" и "Небесах обетованных".

Ахеджакова и сейчас продолжает сниматься в кино и играть на сцене.

Особого внимания заслуживает ее гражданская позиция касательно спорных для Украины и России вопросов. OBOZREVATEL собрал самые яркие высказывания актрисы в последнее время.

"Мы влезли в Крым!"

Лия Ахеджакова резко осудила аннексию украинского полуострова и постоянно упрекает коллег, которые приветствуют его присоединение:

"Меня это так ранит, когда люди, мной безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какую-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг звереют: "Крым наш! Наш российский Крым". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромный ущерб".

В Украину не ездит - опасается

Ахеджакова не выступает в Украине с гастролями, так как опасается возможных последствий, несмотря на то, что в страну ее "зовут, и очень".

"Я не знаю, что это за собой повлечет. Я только поехала в Одессу на кинофестиваль. Мне было очень интересно, как живет этот светлый, веселый, замечательный город, который даже не назовешь Украиной – это отдельная страна, Одесса...", - сказала она.

"Майдан не этого хотел!"

Лия Ахеджакова заявила, что украинские власти зря запрещают въезд некоторым российским артистам, которые посетили аннексированный Крым.

"Неправильная мера. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из "Небесной сотни" отдали не за это", – сказала она.

"Дураки и идиоты! Чистый совок!"

Гнев у актрисы, к примеру, вызвало внесение ее коллеги Алисы Фрейндлих, которая в 2016 году поддержала аннексию Крыма, в "черный список" Минкульта Украины.

"Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые – вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи", - заявила она.

"Как нам не стыдно?!"

Ахеджакова призвала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается Кремлем в тюрьме.

"Что происходит? Как нам не стыдно? Под завесой этой наркоты, этого мундиаля, всеобщее веселье, радость, победы. Население оказалось готовым принять с распростертыми объятиями весь мир... Но тихонечко, тихонечко, за ставнями, под ковром человек уже 54-й день голодает", - обратилась она к коллегам.