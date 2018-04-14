"Нас не вбити!" Воинам АТО подарили мощный гимн

Группа Kozak System приняла участие в создании гимна 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Музыканты записали песню под названием "Подай зброю", слова и музыку к которой написал командир взвода 10 ОГШБр Глеб Бабич (позывной "Лентяй").

Автор песни признается, что давно вынашивал замысел создать гимн о тех и для тех, кто воюет в горных бригадах, передает пресс-служба группы.

Участники группы Kozak System и командир взвода 10 ОГШБр Глеб Бабич Пресс-служба группы Kozak System

"Текст и мелодия были со мной рядом постоянно, но они должны были "вызреть". Это вызревание произошло буквально за один день, я записал демо песни и вдруг выяснилось, что один из моих побратимов учился в одном классе с Сашком Положинским, лидером группы "Тартак". Мы решили обратиться к нему, а Саша сразу же ответил "Эту песню должны записать именно Kozak System, она совершенно в их стиле!" - рассказывает Глеб Бабич.

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Он подчеркивает: музыканты сразу согласились поучаствовать в создании песни для воюющего сейчас подразделения. "Два дня назад я передал демо песни Kozak System, они сразу же со мной связались, а уже вчера утром я был в Киеве на студии. За один день мы почти закончили запись песни. Я ожидал хорошего результата, но то, что получилось, превзошло мои самые смелые ожидания ", - отмечает Бабич.

Один из куплетов новосозданного военного гимна, написанного на украинском языке, звучит так: "А нас не зламати і навіть не вбити, тому що відродяться з попелу квіти. Побачиш: утримавши небо у серці, додому прийдуть "едельвейси ".

"Эдельвейс" - традиционный для символики чуть ли не всех европейских горных подразделений элемент, поскольку этот цветок растет прямо на камнях высоко в горах и является символом несокрушимости. Есть этот цветок и в символике 10 ОГШБр, где уже несколько лет служит автор песни "Дай оружие" Глеб Бабич.

Впрочем, песня, которая, как надеются ее автор и исполнители, станет гимном не только 10 ОГШБр, но и всех горных бригад Вооруженных сил Украины в целом - далеко не первый случай, когда группа Kozak System приобщается к созданию военных песен. Кроме широко известной еще со времен Майдана песни "Брат за Брата", фронтмен группы Иван Леньо участвовал в записи Марша Новой Армии "Зродились ми" вместе с Олегом Скрипкой, Тарасом Чубаем, Фаготом, Сашком Положинским и другими украинскими музыкантами.

Сейчас музыканты обещают: уже совсем скоро они порадуют своих поклонников и участников АТО и новой песней "Подай зброю".

Как сообщал "Обозреватель", "Океан Эльзы" выпустили новую песню .