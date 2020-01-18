Путина критикуют вслух: Кондратюк назвал имена настоящих друзей Украины в РФ

Продюсер Игорь Кондратюк заявил, что в Российской Федерации найдется всего несколько артистов, которые имеют моральное право приезжать в Украину и выступать здесь, поскольку открыто придерживаются проукраинской позиции.

Среди них – народная артистка России Лия Ахеджакова. Об этом он заявил в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, к проукраинским артистам можно также отнести российского музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макеревича, публициста Виктора Шедеровича "и еще несколько человек".

Виктор Шендерович, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова

Кондратюк подчеркнул, что эти люди "не молча считают, что Путин не прав, а говорят об этом вслух. Эти люди могут выступать в Украине".

Как писал OBOZREVATEL:

Лия Ахеджакова не раз вставала на защиту Украины и открыто боролась с Кремлем. Об этом говорит целый ряд фактов.

После обращения к президенту России Владимиру Путину Макаревич и Ахеджакова подверглись массовой критике со стороны россиян в социальных сетях. В адрес общественных деятелей выдвинули массу обвинений и оскорблений.

Шендерович взорвал сеть заявлением о том, что в России произошел государственный переворот. По его словам, РФ стала полицейским государством, которым заправляет путинская хунта.

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