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18 января • обновлено в 16:32
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/ Новости шоу-бизнеса

Путина критикуют вслух: Кондратюк назвал имена настоящих друзей Украины в РФ

1.8т
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Продюсер Игорь Кондратюк заявил, что в Российской Федерации найдется всего несколько артистов, которые имеют моральное право приезжать в Украину и выступать здесь, поскольку открыто придерживаются проукраинской позиции.

Среди них – народная артистка России Лия Ахеджакова. Об этом он заявил в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, к проукраинским артистам можно также отнести российского музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макеревича, публициста Виктора Шедеровича "и еще несколько человек".

Виктор Шендерович, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова

Виктор Шендерович, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова

Кондратюк подчеркнул, что эти люди "не молча считают, что Путин не прав, а говорят об этом вслух. Эти люди могут выступать в Украине".

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Как писал OBOZREVATEL:

  • Лия Ахеджакова не раз вставала на защиту Украины и открыто боролась с Кремлем. Об этом говорит целый ряд фактов.

  • После обращения к президенту России Владимиру Путину Макаревич и Ахеджакова подверглись массовой критике со стороны россиян в социальных сетях. В адрес общественных деятелей выдвинули массу обвинений и оскорблений.

  • Шендерович взорвал сеть заявлением о том, что в России произошел государственный переворот. По его словам, РФ стала полицейским государством, которым заправляет путинская хунта.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персоны
Андрей Макаревич Виктор Шендерович Игорь Кондратюк Лия Ахеджакова
Место
Украина
Теги
Новости России гастроли
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Короче, у Украины в России 3 друга из 146 миллионов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие у Украины могут быть друзья? Ахеджакову не смущает "москаляку на гиляку", незаконный захват власти в 2014, убитые Украиной в Донбассе старики и дети, запрет на образование на русском языке, героизация бaндеры, причём обязательная для всех, снос памятников Красной Армии, это все ей кажется хорошим и правильным?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Может пригласить их в (на) украину на ПМЖ.
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