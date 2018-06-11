Кейт Миддлтон уличили в подражании мачехе принца Уильяма: сравнительное фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и жена принца Чарли Камилла Паркер-Боулз вместе приехали на церемонию празднования официального дня рождения королевы Елизаветы II. Одеты они были в одну цветовую гамму.

Обе жены принцев выбрали для своих нарядов ледяной синий цвет. Герцогиня Кембриджская была в платье Alexander McQueen и головном уборе от Juliette Botterill, передает "Дни.ру".

При этом поклонники заметили, что Кейт якобы очень старалась выглядеть похожей на мачеху принца Уильяма. Два женских наряда были идеально скоординированными по цвету.

К примеру, шляпка Миддлтон повторяла не только цвет, но и текстуру пиджака Паркер-Боулз. Даже цветы на головном уборе Кейт были того же молочного оттенка, что перчатки Камиллы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меган Маркл надела на это мероприятие розовое платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, тем самым нарушив королевский дрес-код.