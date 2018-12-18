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''Как выйти, подскажите?'' Шнуров отличился едким стихом о цирке Путина

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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров поcветил меткое саркастическое стихотворение инциденту на заседании Совета по культуре и искусству, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Так, во время обсуждения директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный попросил главу России: "Вы можете туда (в президентский блокнот) записать — "Надо сходить в цирк!".

Именно на эту фразу и отреагировал Шнуров в своем стихотворении, опубликованном в блоге на "Эхо Москвы":

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Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Лента.ру

"В блокноте. Жирно. Поперёк листочка Написано уверенной рукой, — Цирк обязателен для посещений, точка. Но в воздухе повис вопрос, — на кой?

Порассуждай на трезвую и взвесь. На представлении любой российский житель. Куда ходить, когда уже мы здесь? Как из него бы выйти, подскажите".

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее стихотворение Шнурова было посвящено бурной хозяйственной деятельности Владимира Путина, нагрянувшего со "случайным" визитом в питерскую аптеку.

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Кризис в России
Персоны
Сергей ШнуровВладимир Путин
Место
Россия
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