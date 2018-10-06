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СпортLady

''Имею право!'' Винник высказался о выступлениях в России

5.6тЧитать материал на украинском

Все артисты в Украине имеют право петь там, где захотят, однако за все нужно рано или поздно отвечать.

Так прокомментировал возможные выступления в России украинский певец Олег Винник в интервью "Главкому". "Это безответственно говорить о себе: я - "голубь мира" и я имею право петь там, где я хочу. Да, мы все имеем право выступать, где мы хотим! В законе такого нет, что нам запрещают где-то петь. Однако за это нужно отвечать рано или поздно", - сказал он.

По его словам, любой голубь мира превратится у крота, если ему перекрыть доступ к "кормушке".

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"Отобрать зерно, не дать возможности водички попить. И тогда, я думаю, что этот голубь станет кротом. Вы знаете, сколько зависит от нас, артистов, в политическом плане и вообще в жизни нашей страны? Мы - образцы для людей", - подчеркнул Винник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник рассказал, что считает последние политические события в Украине искусственными. В этом контексте он намекнул и на Майдан.

Персона
Олег Винник
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Это кто?
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Volodymyr
Volodymyr
Поротников Анатолий, китайців ждете? а ці хлопці не ждали https://www.youtube.com/watch?v=zQoAcbi0N8A
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Поротников Анатолий, ты всё перепутал, педерасы жывут на паРаше по имени Сасийская Педерацыя.
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