"Идите в ..." Известные российские актеры обматерили зрителей со сцены

Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили с нецензурными стихами в адрес публики на концерте "Гражданин поэт" в Самаре.

Таким образом они ответили зрителям спектакля "Не становись чужим", где Ефремов играл главную роль и отметился неподобающим поведением, нахамив зрителям, которые позже обвинили его в пьянстве и грубости.

"Вот я с Ефремовым дружу. Сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: "Товарищи, идите в ***!" Вы не расслышали? Ах да, я позабыл, вы глуховаты. Идите в ***, господа. Пока в театр рановато", — сказал Орлуша.

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Ефремов стоял рядом с ним в образе героя "Не становись чужим", изображал из себя пьяного и размахивал костылем.

Ранее "Обозреватель" публиковал видео с инцидента с якобы пьяным Михаилом Ефремовым в Самаре.