Хабенский разозлил украинцев своим вопросом Путину

Заслуженный артист РФ, актер театра и кино Константин Хабенский вызвал бурную дискуссию в сети блиц-обращением к Владимиру Путину. Актер признался, что предложил бы президенту России свою помощь.

Соответствующее заявление прозвучало в интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. Когда ведущий поинтересовался, что Хабенский сказал бы при встрече с Путиным, тот лаконично ответил: "Чем помочь?"

"У нас не такие близкие отношения... Чем помочь? Я спрошу: "Чем помочь?" - в частности, отметил российский актер.

Константин Хабенский Скриншот видео

При этом Хабенский назвал Киев своим "любимым зарубежным городом".

"Ваш любимый зарубежный город?" - спросил Дудь.

"Наверное, Киев", - сказал Хабенский.

"Ох, какой замечательный ответ!" - прокомментировал ведущий.

Отношение российского актера к главе страны-агрессора разозлило украинцев.

"Черт! Очередное разочарование", "Жаль, но вычеркиваем и этого", "Табаковская школа", "Неужели и Хабенский туда же?" - пишут возмущенные пользователи Facebook под постом заместителя гендиректора первого крымскотатарского телеканала "ATR" Айдера Муждабаева, который опубликовал скандальную часть видеоинтервью.

Часть украинцев все же попыталась защитить актера, утверждая, что он мог иметь в виду другое.

"Спросить - не значит помочь. И помощь бывает разной. Например, можно помочь уйти", - предположила Анна Нестерова.

"Может, он имел в виду психиатрическую помощь?" - с юмором прокомментировал Александр Кондратюк.

Константин Хабенский и Юрий Дудь Скриншот видео

Константин Хабенский и Юрий Дудь Скриншот видео

Константин Хабенский и Юрий Дудь Скриншот видео

Как сообщал "Обозреватель", ранее Хабенский пояснил стрельбу российского актера Пореченкова на Донбассе.