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2 февраля • обновлено в 15:48
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/ Сплетни

Ольга Скабеева пьёт, чтобы не страдать

1.2т
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Российская пропагандистка Ольга Скабеева призналась – чтобы не плакать, нужен алкогольный напиток.

Работница телевидения РФ написала пост, начинающийся словами Бориса Пастарнака из стихотворения о третьем месяце зимы: "Февраль! Достать чернил и плакать…", при этом Скабеева продолжила его на свой манер.

"Февраль! Достать чернил и плакать. Или вина и не плакать", - написала она и опубликовала снимок, как пьет вино.

При этом на вопросы подписчиков, отчего ей захотелось плакать, пропагандистка не ответила.

"А чего плакать?", "Вино для слабаков… Вот водка, это да", "Не надо ни вина, и не надо плакать, всё будет хорошо", - пишут загрустившей Скабеевой пользователи.

Ольга Скабеева пьёт, чтобы не страдать
Ольга Скабеева пьёт, чтобы не страдать

Ранее OBOZREVATEL писал, как Скабеева и Водонаева публично повздорили из-за "нищего быдла" в России.

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