''Не судите'': Собчак впервые прокомментировала свой развод

Российская телеведущая Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о разводе с актером Максимом Виторганом.

Об этом она написала у себя в Instagram. "Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое", — написала Собчак.

Собчак и Виторган Стархит

Собчак и Виторган Стархит

Текст, опубликованный Собчак, является цитатой индийского религиозного и духовного мистика Ошо.

Напомним, что пара поженилась в феврале 2013 года. В 2016 году у Виторгана и Собчак родился сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.Так, один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Богомолова и Собчак, в которых участвовал и Виторган, иронично комментируя их переписку.

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