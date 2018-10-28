Намного младше: скандальная Седокова впервые назвала имя нового избранника

Скандальная исполнительница, экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о новом романе с известным российским спортсменом.

После длительного перерыва в отношениях и скандального развода, 35-летняя певица призналась, что у нее есть новый парень. В окружении Седоковой отметили, что она встречается с молодым и перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым, пишет "СтарХит".

"Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень", — сообщила певица.

Отметим, новый избранник роковой украинки младше нее на 11 лет. Молодой человек играет на позиции защитника и является довольно перспективным игроком. Так, в прошлом году его пригласили играть в НХЛ в клуб "Колорадо", где ему сделали привлекательное карьерное предложение.

Также Седокова отметила, что молодой Миронов - отличная партия для нее, так как больше она не собирается встречаться с женатыми мужчинами, даже несмотря на то, что свободных кандидатов в ее возрасте найти все труднее.

"Конечно, все меняется. Сейчас сложно найти пару. Это в 18 все парни свободны, а когда тебе 35, как правило, мужчины уже с определенным багажом: кто-то женат, кто-то недоволен своей жизнью", — откровенничала Седокова.

Напомним, Анна была дважды замужем: за украинским футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Артистка самостоятельно воспитывает троих детей: дочь Алину, рожденную в браке с Белькевичем, Монику - отцом которой является Чернявский и сына Гектора, рожденного вне брака от неизвестного мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова засветила пошлое фото с очередным мужчиной, за что была раскритикована своими фанатами.