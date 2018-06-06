На деревню к Путину: украинские артисты решили выступить в России

Украинские группы YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало" собрались на фестиваль "Дикая мята 2018", который пройдет в деревне Бунырево Тульской области в России 9, 10 и 11 июня.

Интересно, что группа YUKO недавно победила в номинации "YOUNG" в финальном отборе на известный европейский фестиваль Sziget.

facebook.com/MintMusicFest

О группе Счастливые Люди публика впервые услышала в прошлом году, когда они выпустили дебютный клип Silicon Valley.

facebook.com/MintMusicFest

Группа "Валентин Стрыкало" в прошлом году отработала большой тур в России.

facebook.com/MintMusicFest

В афише фестиваля также было указано имя украинской певицы, участницы шоу "Х-фактор-6" Алины Паш, однако она отменила свое участие.

Всего на российском фестивале в этом году выступят свыше 70 музыкантов из разных стран.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно имена молодых украинских артистов засветились в афише летнего московского фестиваля Bosco Fresh Fest. В их числе оказалась и звезда вокального проекта "Х-Фактор-6".